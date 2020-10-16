Україна готує відкриття КПВВ у Золотому і Щасті, - Резніков

Також Україна готує нове розведення військ на Донбасі

Також Україна готує нове розведення військ на Донбасі

Фото з відкритих джерел

Українська сторона готує до відкриття до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Про це заявив під час прямого включення Вашингтон-Київ віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У нас на сьогодні готується до відкриття – маю надію, до 10 листопада – два нових КПВВ у населених пунктах Щастя й Золоте, про що була розмова в Парижі", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що станом на сьогодні "вже визначені місця ще чотирьох пунктів можливого розведення сил та засобів, а також близько 19-ти нових локацій щодо можливого гуманітарного розмінування".

Проте, за словами віцепрем'єра, остаточну крапку в цих питаннях не поставлено.

Процес Мінська дещо заблокований через позицію Російської Федерації та їхніх "проксі", які представляють окупаційні режими в Донецьку і Луганську", - зазначив віцепрем'єр.

Нагадаємо, Мінреінтеграції розробляє закон про перехідний період в ОРДЛО.