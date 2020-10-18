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На Донбассе с начала суток наблюдается тишина
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18 октября 2020, 09:54 3

На Донбассе с начала суток наблюдается тишина

18 октября 2020, 09:54 3
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За прошедшие сутки зафиксировано пять обстрелов украинских позиций
За прошедшие сутки зафиксировано пять обстрелов украинских позиций
Фото: Facebook
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На протяжении прошлых суток, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. На этих участках зафиксированы единичные вражеские выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцільні выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкине зафиксировано пролеты двух вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 17 октября 2020 г.

Напомним, вчера боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие: стреляли вблизи Водяного и Марьинки.

Донбасс ООС Авдеевка обстрелы штаб Шумы
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