На Донбассе с начала суток наблюдается тишина

За прошедшие сутки зафиксировано пять обстрелов украинских позиций

За прошедшие сутки зафиксировано пять обстрелов украинских позиций

Фото: Facebook

На протяжении прошлых суток, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы. На этих участках зафиксированы единичные вражеские выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцільні выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкине зафиксировано пролеты двух вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", с пересечениями линии разграничения. БПЛА противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, вчера боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие: стреляли вблизи Водяного и Марьинки.