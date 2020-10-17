Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я: стріляли поблизу Водяного і Мар'їнки

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті в ході засідань Тристоронньої контактної групи.

Як передає RegioNews, про це повідомляє штаб ООС.

Так, бойовики двічі порушили режим припинення вогню біля населеного пункту Водяне.

На цій ділянці в обідній час супротивник вів вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2", - повідомили в штабі ООС.

Поблизу Мар'їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет і стрілецьку зброю.

Від початку поточної доби, 17 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушення режиму припинення вогню не зафіксовані.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.