21:04  16 октября
В ТКГ не обсуждали создание свободной экономической зоны на Донбассе – Кравчук
16:39  16 октября
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
18:12  16 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
16 октября 2020, 18:12 2

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное

16 октября 2020, 18:12 2
Читайте також українською мовою
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток, 16 октября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.

В районах вдоль линии разграничения сегодня разминированы более 4 га территории и передано на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Кроме того, отремонтировано 3 дома, поврежденные в результате артобстрелов прошлых лет. На 6 объектах восстановительные работы еще продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 16 октября 2020 года.

Напомним, в течение предыдущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Донбасс ООС минирование обстрел военные штаб ремонт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Черниговщине обстреляли авто кандидата в мэры Прилук
16 октября 2020, 17:59
В Кабмине сказали, сколько нужно денег Украине, чтобы восстановить Донбасс
16 октября 2020, 17:22
21-23 октября нардепы фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс
16 октября 2020, 16:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию в Хмельницкой области
Бывшие "слуги" и сторонники Саакашвили. Кто представляет "За майбутне" на севере Украины
Все публикации »
Виктор Таран
Петр Олещук
Владимир Фесенко
Все блоги »