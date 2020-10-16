Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
С начала текущих суток, 16 октября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в полдень на Приазовье, вблизи населенного пункта Водяное, противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли.
В районах вдоль линии разграничения сегодня разминированы более 4 га территории и передано на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.
Кроме того, отремонтировано 3 дома, поврежденные в результате артобстрелов прошлых лет. На 6 объектах восстановительные работы еще продолжаются.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 16 октября 2020 года.
Напомним, в течение предыдущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.