09:46  16 жовтня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу виявили майже 6 тисяч нових випадків
10:39  16 жовтня
Нацполіція припинила факти незаконного втручання у Єдиний реєстр виборців - Геращенко
08:13  16 жовтня
Доба на Донбасі: зафіксовано шість порушень режиму "тиші" з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2020, 08:13 1

Доба на Донбасі: зафіксовано шість порушень режиму "тиші" з боку бойовиків

16 жовтня 2020, 08:13 1
Читайте также на русском языке
Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було
Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Неподалік Причепилівки противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

ОРДЛО Донбас ООС війна бойовики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Колишні "слуги" та прихильники Саакашвілі. Хто представляє "За майбутнє" на півночі України
Вибори в Одесі на межі зриву: виборчком розпустили, а друк бюлетенів зупинили
Всі публікації »
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »