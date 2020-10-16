Доба на Донбасі: зафіксовано шість порушень режиму "тиші" з боку бойовиків

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Неподалік Причепилівки противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, добою раніше російсько-окупаційні війська шість разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.