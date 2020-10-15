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15 жовтня 2020, 19:07 11

Полтава та Чернівці з понеділка потрапляють у "червону” зону карантину

15 жовтня 2020, 19:07 11
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Обмеження почнуть діяти з 19 жовтня
Обмеження почнуть діяти з 19 жовтня
Фото: flickr
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Згідно із рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Полтава та Чернівці з 19 жовтня опиняться у "червоній” зоні карантину.

Про це повідомили голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов та пресслужба Чернівецької ОДА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, зараз у Полтаві хворіють майже 2 тисячі людей, щодня в місті фіксують понад 100 нових випадків захворювання.

Що заборонено з понеділка, 19 жовтня: відвідування закладів освіти, закладів сфери культури, кінотеатрів, закладів розважальної діяльності, установ соціального захисту”, - написав Синєгубов.

Він також додав, що за пропозицією ОДА, не будуть припиняти роботу регулярні і нерегулярні перевезення, кафе, ресторани, ТРЦ (без розважальних функцій), та також заклади торговельного та побутового обслуговування населення.

Ситуацію буде переглянуто на наступному засіданні Державної комісії з питань ТЕБ і НС. Якщо динаміка погіршиться, обмеження посиляться”, - повідомив він.

Як повідомила Чернівецька ОДА, з 19 жовтня в області також набуде чинності нове епідемічне зонування.

Зокрема, до "червоної” зони потрапляють міста Чернівці та Новодністровськ, а також Кельменецький та Кіцманський райони.

Решта районів області залишаються у помаранчевій зоні карантину.

Нагадаємо, Харків внесли до "червоної зони" карантину, також "червоними" стали також місто Люботин, Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони області.

Також 15 жовтня у Сумах заборонили посадку пасажирів у потяги.

коронавірус карантин Полтава Чернівці Олег Синєгубов червона зона
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