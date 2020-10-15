В Україні готові випускати власні вакцин проти дифтерії, кору та правця, - Степанов

Про це повідомляється на сайті МОЗ України з посиланням на главу відомства Максима Степанова, пише RegioNews.

Ми повинні створити своє виробництво вакцин. Наша країна повинна мати повністю своє забезпечення вакцинами. Це шлях не швидкий. Це неможливо зробити за півроку, але наші виробники готові до цього приступити. Принаймні, три виробника, з якими ми розмовляли, мають відповідні потужності. Я кажу про ті вакцини, які ми використовуємо постійно: проти дифтерії, правця, кору. Це питання нашої біобезпеки. Як показує COVID-19, нам необхідно мати власне виробництво, навіть якщо на першому етапі це буде дорожче", - сказав він.