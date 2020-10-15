У Миколаєві відбувся обшук в інфекційній лікарні через порушення виборчого законодавства

Йдеться про незаконну агітацію шляхом проведення ремонту у лікарні коштом однієї з партій

Йдеться про незаконну агітацію шляхом проведення ремонту у лікарні коштом однієї з партій

Фото: Юрій Кормишкін / Facebook

Сьогодні, 15 жовтня, у Миколаївському обласному Центрі лікування інфекційних хвороб, який визначений опорним для лікування коронавірусу, провели обшук в рамках розслідування кримінального провадження щодо порушення виборчого законодавства.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області, пише RegioNews.

"У результаті моніторингу мережі інтернет була встановлена публікація, в якій кандидат на місцевих виборах повідомив про проведення ремонтних робіт у Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювання", - зазначили у поліції.

Наголошується, що за фактом публікації слідчі Інгульського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 160 ККУ "Надання виборцям, учасникам референдуму, юридичним особам неправомірної вигоди, що супроводжується передвиборчою агітацією або агітацією з референдуму, згадуванням імені кандидата, назви політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах, або використанням зображення кандидата, символіки політичної партії, яка висунула кандидата на відповідних виборах".

В поліції також повідомили, що в рамках розслідування сьогодні, 15 жовтня, поліцейські проводять обшук у медзакладі з метою вилучення офіційної документації для подальшого аналізу та дослідження.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

На ситуацію вже відреагував керівник обласної організації партії "Наш край" Юрій Кормишкін. У Facebook він повідомив, що це тиск на їхню партію.

Нагадаємо, нещодавно на Чернігівщині викрили схему організації підкупу виборців.