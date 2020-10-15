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15 октября 2020, 16:15 2

В Украине готовы выпускать собственные вакцин против дифтерии, кори и столбняка, - Степанов

15 октября 2020, 16:15 2
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Для этого у отечественных производителей есть специалисты и мощности
Для этого у отечественных производителей есть специалисты и мощности
Фото: скрин видео
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Украинские производители готовы запустить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других инфекционных болезней.

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова, пишет RegioNews.

Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью свое обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить. По крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности. Я говорю о тех вакцинах, которые мы используем постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство, даже если на первом этапе это будет дороже", - сказал он.

Напомним, ранее Максим Степанов не исключил возможности закупки российской вакцины от коронавируса.

Также Степанов назвал предварительную цену на вакцину от COVID-19.

Украина вакцина производство болезнь Минздрав инфекции Максим Степанов
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