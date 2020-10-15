В Украине готовы выпускать собственные вакцин против дифтерии, кори и столбняка, - Степанов

Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины со ссылкой на главу ведомства Максима Степанова, пишет RegioNews.

Мы должны создать свое производство вакцин. Наша страна должна иметь полностью свое обеспечение вакцинами. Это путь не быстрый. Это невозможно сделать за полгода, но наши производители готовы к этому приступить. По крайней мере, три производителя, с которыми мы разговаривали, имеют соответствующие мощности. Я говорю о тех вакцинах, которые мы используем постоянно: против дифтерии, столбняка, кори. Это вопрос нашей биобезопасности. Как показывает COVID-19, нам необходимо иметь собственное производство, даже если на первом этапе это будет дороже", - сказал он.