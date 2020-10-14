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14 жовтня 2020, 21:02 1

У Міносвіти назвали дату пробного ЗНО-2021

14 жовтня 2020, 21:02 1
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Особливістю пробного ЗНО-2021 стане те, що його можна буде пройти лише з одного предмету
Особливістю пробного ЗНО-2021 стане те, що його можна буде пройти лише з одного предмету
Фото: flickr
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Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2021 році відбудеться 10 квітня. Зареєструватися для участі в ньому можна в період з 5 по 19 січня.

Про це повідомляє Центр оцінювання якості освіти, пише RegioNews.

Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Особливістю тестування у наступному році є те, що пробне ЗНО можна буде пройти лише по одному предмету.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожен учасник зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Пробне тестування можна пройти вдома, а відповіді можна внести на спеціальний сервіс визначення результатів.

Результати пробного ЗНО-2021 будуть оприлюднені 16 квітня на інформаційних сторінках учасників.

Нагадаємо, Міносвіти повернуло 70% коштів, які абітурієнти заплатили за пробне ЗНО-2020.

Міносвіти ЗНО тести сайт реєстрація
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