Уряд завтра ухвалить рішення щодо шкільних канікул
Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Кабінет міністрів завтра, 13 жовтня, ухвалить рішення щодо канікул у школах.
Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Рекомендує міністерство (запровадження канікул, - ред.). Уже лист такий на сайті є. Ми рекомендуємо, і буде відповідне рішення уряду на завтра. Ми рекомендуємо з 15 жовтня по 30 жовтня (канікули, - ред.)", - розповів очільник міністерства.
Він наголосив, що така рекомендація діє і для закладів загальної і середньої освіти.
"Але ж є засновники і керівники цих закладів, у яких сьогодні є автономія", - уточнив він.
Шкарлет також повідомив, що в проєкті бюджету на наступний рік закладені кошти на дистанційне навчання - 1 млрд гривень. Їх спрямують на оформлення робочих місць для такого навчання.
Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.