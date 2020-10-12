Уряд завтра ухвалить рішення щодо шкільних канікул

Канікули планують запровадити з 15 по 30 жовтня

Канікули планують запровадити з 15 по 30 жовтня

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Тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Кабінет міністрів завтра, 13 жовтня, ухвалить рішення щодо канікул у школах.

Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Рекомендує міністерство (запровадження канікул, - ред.). Уже лист такий на сайті є. Ми рекомендуємо, і буде відповідне рішення уряду на завтра. Ми рекомендуємо з 15 жовтня по 30 жовтня (канікули, - ред.)", - розповів очільник міністерства.

Він наголосив, що така рекомендація діє і для закладів загальної і середньої освіти.

"Але ж є засновники і керівники цих закладів, у яких сьогодні є автономія", - уточнив він.

Шкарлет також повідомив, що в проєкті бюджету на наступний рік закладені кошти на дистанційне навчання - 1 млрд гривень. Їх спрямують на оформлення робочих місць для такого навчання.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.