В Минобразования назвали дату пробного ВНО-2021

Особенностью пробного ВНО-2021 станет то, что его можно будет пройти только по одному предмету

Особенностью пробного ВНО-2021 станет то, что его можно будет пройти только по одному предмету

Фото: flickr

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году произойдет 10 апреля. Зарегистрироваться для участия в нем можно в период с 5 по 19 января.

Об этом сообщает Центр оценивания качества образования, пишет RegioNews. Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Особенностью тестирования в следующем году является то, что пробное ЗНО можно будет пройти только по одному предмету. Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирования по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении. Пробное тестирование можно пройти дома, а ответы можно внести на специальный сервис определения результатов. Результаты пробного ЗНО-2021 будут обнародованы 16 апреля на информационных страницах участников. Напомним, Минобразования вернуло 70% средств, которые абитуриенты заплатили за пробное ВНО-2020.

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