21:02  14 октября
В Минобразования назвали дату пробного ВНО-2021
17:12  14 октября
В Черкассах разлилось 100 тысяч тонн азотного удобрения
18:15  14 октября
Сутки на Донбассе: боевики стреляли вблизи Водяного
UA | RU
UA | RU
14 октября 2020, 21:02 2

В Минобразования назвали дату пробного ВНО-2021

14 октября 2020, 21:02 2
Читайте також українською мовою
Особенностью пробного ВНО-2021 станет то, что его можно будет пройти только по одному предмету
Особенностью пробного ВНО-2021 станет то, что его можно будет пройти только по одному предмету
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2021 году произойдет 10 апреля. Зарегистрироваться для участия в нем можно в период с 5 по 19 января.

Об этом сообщает Центр оценивания качества образования, пишет RegioNews.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Особенностью тестирования в следующем году является то, что пробное ЗНО можно будет пройти только по одному предмету.

Учитывая эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирования по всем учебным предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Пробное тестирование можно пройти дома, а ответы можно внести на специальный сервис определения результатов.

Результаты пробного ЗНО-2021 будут обнародованы 16 апреля на информационных страницах участников.

Напомним, Минобразования вернуло 70% средств, которые абитуриенты заплатили за пробное ВНО-2020.

Минобразования ВНО тесты сайт регистрация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин требует, чтобы в Украине ежедневно делали 75 тысяч тестирований
13 октября 2020, 17:58
Правительство завтра примет решение относительно школьных каникул
12 октября 2020, 18:02
Степанов объяснил, как будут проходить бесплатные тестирования на коронавирус в частных лабораториях
10 октября 2020, 11:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Только для избранных: кому и что должен Сухомлин
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Петр Олещук
Все блоги »