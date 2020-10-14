Нацслужба здоров’я почала перераховувати кошти на доплати медикам за жовтень

Медзакладам уже перераховано понад 800 мільйонів гривень

Медзакладам уже перераховано понад 800 мільйонів гривень

Фото: Вісті Рівненщини

Національна служба здоров’я вже перерахувала понад 800 млн грн лікарням на виплати надбавок до зарплати у жовтні.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.

Національна служба здоров’я почала перераховувати кошти за жовтень, щоб вчасно у всіх без виключення лікарнях на рахунках були кошти для виплати відповідної заробітної плати за жовтень. Станом на вчора ця сума вже понад 800 млн грн, - сказав Степанов.

Міністр також нагадав, що з вересня медпрацівники повинні були отримати доплати в розмірі 3,5 тис. грн для лікарів, 2,5 тис. грн - для середнього, і 1250 грн — для молодшого медперсоналу.

Нагадаємо, Степанов не виключив можливості закупівлі російської вакцини від коронавірусу.