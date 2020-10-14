Нацслужба здоров’я почала перераховувати кошти на доплати медикам за жовтень
Медзакладам уже перераховано понад 800 мільйонів гривень
Медзакладам уже перераховано понад 800 мільйонів гривень
Національна служба здоров’я вже перерахувала понад 800 млн грн лікарням на виплати надбавок до зарплати у жовтні.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише RegioNews.
Національна служба здоров’я почала перераховувати кошти за жовтень, щоб вчасно у всіх без виключення лікарнях на рахунках були кошти для виплати відповідної заробітної плати за жовтень. Станом на вчора ця сума вже понад 800 млн грн, - сказав Степанов.
Міністр також нагадав, що з вересня медпрацівники повинні були отримати доплати в розмірі 3,5 тис. грн для лікарів, 2,5 тис. грн - для середнього, і 1250 грн — для молодшого медперсоналу.
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