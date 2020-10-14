Нацслужба здоровья начала перечислять средства на доплаты медикам за октябрь
Медучреждениям уже перечислено более 800 миллионов гривен
Медучреждениям уже перечислено более 800 миллионов гривен
Национальная служба здоровья уже перечислила более 800 млн грн больницам на выплаты надбавок к зарплате в октябре.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
Национальная служба здравоохранения начала перечислять средства за октябрь, чтобы вовремя во всех без исключения больницах на счетах были средства для выплаты соответствующей заработной платы за октябрь. По состоянию на вчера эта сумма уже свыше 800 млн грн, - сказал Степанов.
Министр также напомнил, что с сентября медработники должны были получить доплаты в размере 3,5 тыс. грн для врачей, 2,5 тыс. грн - для среднего, и 1250 грн — для младшего медперсонала.
Напомним, Степанов не исключил возможности закупки российской вакцины от коронавирус.
Степанов не исключил возможности закупки российской вакцины от коронавирусаВсе новости »
14 октября 2020, 10:14В Украине за сутки зафиксировали 5590 новых случаев коронавируса
14 октября 2020, 09:41Правительство рекомендует работодателям переходить на посменную и дистанционную работу
13 октября 2020, 22:44
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Только для избранных: кому и что должен Сухомлин
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию президента в Ровенской области