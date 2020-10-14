Нацслужба здоровья начала перечислять средства на доплаты медикам за октябрь

Медучреждениям уже перечислено более 800 миллионов гривен

Медучреждениям уже перечислено более 800 миллионов гривен

Фото: Вести Ровенщины

Национальная служба здоровья уже перечислила более 800 млн грн больницам на выплаты надбавок к зарплате в октябре.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Национальная служба здравоохранения начала перечислять средства за октябрь, чтобы вовремя во всех без исключения больницах на счетах были средства для выплаты соответствующей заработной платы за октябрь. По состоянию на вчера эта сумма уже свыше 800 млн грн, - сказал Степанов.

Министр также напомнил, что с сентября медработники должны были получить доплаты в размере 3,5 тыс. грн для врачей, 2,5 тыс. грн - для среднего, и 1250 грн — для младшего медперсонала.

Напомним, Степанов не исключил возможности закупки российской вакцины от коронавирус.