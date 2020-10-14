Зеленський сподівається, що режим "тиші" на Донбасі буде стабільним

Президент привітав громадян з Днем захисника України

Президент привітав громадян з Днем захисника України

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що режим припинення вогню на Донбасі буде стабільним і постійним, незважаючи на спроби його зриву. Також президент привітав українців з Днем захисника України.

Як передає RegioNews, про це він заявив під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна

Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною", - заявив Зеленський.

За словами президента, День захисника України, який відзначається 14 жовтня – це не тільки чоловіче свято.

Серед наших воїнів багато відважних і сильних жінок і дівчат, які нарівні з чоловіками можуть мужньо виконувати свій непростий обов'язок, і вони це роблять", - акцентував президент.

Крім цього, президент анонсував свою поїздку на схід України. "Сьогодні, як і в минулому році, я буду на сході з нашими бійцями", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що "ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв, робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир".

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня у центрі Києва буде обмежено рух транспорту у зв'язку з масовими заходами до Дня захисника України.