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14 жовтня 2020, 14:09 3

У Генштабі розповіли, скільки жінок служить у ЗСУ

14 жовтня 2020, 14:09 3
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В армії служить більше 4,5 тисяч жінок-офіцерок
В армії служить більше 4,5 тисяч жінок-офіцерок
Фото: з відкритих джерел
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У Збройних силах України налічується близько 31 тисячі жінок-військовослужбовиць.

Як передає RegioNews, про це "Громадському радіо" повідомили у Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що 31 тисяча жінок-військових - це близько 12% від загальної чисельності Збройних сил. З них понад 4,5 тис. офіцерок, близько 1,3 тис. прапорщиць, близько 24 тис. сержанток, старшинок, солдаток і понад 1 тис. курсанток.

Крім того, у ЗСУ зараз працює понад 24 тис. цивільних жінок.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сподівається, що режим припинення вогню на Донбасі буде стабільним і постійним, незважаючи на спроби його зриву. Також президент привітав українців з Днем захисника України.

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