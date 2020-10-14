У Генштабі розповіли, скільки жінок служить у ЗСУ

В армії служить більше 4,5 тисяч жінок-офіцерок

В армії служить більше 4,5 тисяч жінок-офіцерок

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це "Громадському радіо" повідомили у Головному управлінні персоналу Генерального штабу ЗСУ.

Наголошується, що 31 тисяча жінок-військових - це близько 12% від загальної чисельності Збройних сил. З них понад 4,5 тис. офіцерок, близько 1,3 тис. прапорщиць, близько 24 тис. сержанток, старшинок, солдаток і понад 1 тис. курсанток.

Крім того, у ЗСУ зараз працює понад 24 тис. цивільних жінок.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сподівається, що режим припинення вогню на Донбасі буде стабільним і постійним, незважаючи на спроби його зриву. Також президент привітав українців з Днем захисника України.