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12 жовтня 2020, 20:18 5

В Україні дозволили електронну торгівлю ліками

12 жовтня 2020, 20:18 5
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Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський
Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський
Фото: 34 канал
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Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами. Документ на законодавчому рівні регулює дистанційну торгівлю ліками.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує RegioNews.

Закон дозволяє суб'єкту господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, здійснювати і електронну роздрібну торгівлю ліками, а також доставляти їх безпосередньому споживачеві.

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закон президент торговля інтернет ліки
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