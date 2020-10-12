В Україні дозволили електронну торгівлю ліками
Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський
Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні буде дозволена електронна торгівля лікарськими засобами. Документ на законодавчому рівні регулює дистанційну торгівлю ліками.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує RegioNews.
Закон дозволяє суб'єкту господарювання, який має ліцензію на роздрібну торгівлю ліками, здійснювати і електронну роздрібну торгівлю ліками, а також доставляти їх безпосередньому споживачеві.
Читайте також: Канікули та інфекційні госпіталі: Зеленський дав ряд важливих доручень.
Мер Черкас, якого Зеленський охрестив бандитом, оскаржить відхилення його позовуВсі новини »
12 жовтня 2020, 18:42У Зеленського сказали, як Україна може отримати антикоронавірусну вакцину
12 жовтня 2020, 15:35Зеленський сказав, коли може звільнити Венедіктову
12 жовтня 2020, 10:58
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Ексначальник порту, корупціонер і адвокат. Хто бореться за крісла мерів на Одещині
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України