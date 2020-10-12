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12 жовтня 2020, 10:58 2

Зеленський сказав, коли може звільнити Венедіктову

12 жовтня 2020, 10:58 2
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Він дав їй час до кінця року
Він дав їй час до кінця року
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський заявив, що йому потрібний результат в боротьбі з корупцією. Він дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, передає RegioNews.

Він зазначив, що попередній голова Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка не проявив себе на посаді за 6 місяців роботи.

"Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію. Пів року дуже замало, але повинні бути кроки. Бо ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми обіцяли, що будуть посадки", - заявив він.

Президент зазначив, що дає теперішньому генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року.

"Якщо новий генпрокурор не покаже до кінця року свого результату, то я їй надам таку ж саму відповідь (як і Рябошапці, - ред.)", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Венедіктова похвалилася посадками корупціонерів.

прокуратура генпрокурор президент звільнення корупція
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