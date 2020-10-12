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12 октября 2020, 20:18 5

В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами

12 октября 2020, 20:18 5
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Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский
Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский
Фото: 34 канал
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Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews.

Закон разрешает субъекту хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.

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закон президент торговля интернет лекарства
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