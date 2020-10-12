В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами
Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский
Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews.
Закон разрешает субъекту хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.
Читайте также: Каникулы и инфекционные госпитали: Зеленский дал ряд важных поручений.
Мэр Черкасс, которого Зеленский окрестил бандитом, обжалует отклонение его искаВсе новости »
12 октября 2020, 18:42У Зеленского сказали, как Украина может получить вакцину против коронавируса
12 октября 2020, 15:35Зеленский сказал, когда может уволить Венедиктову
12 октября 2020, 10:58
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Экс-начальник порта, коррупционер и адвокат. Кто борется за мэрские кресла на Одесчине
Ставленники крупного бизнеса. Кто будет представлять "За майбутне" в Восточной Украине