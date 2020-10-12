В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский

Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский

Фото: 34 канал

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине будет разрешена электронная торговля лекарственными средствами. Документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует RegioNews.

Закон разрешает субъекту хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, осуществлять и электронную розничную торговлю лекарствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.

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