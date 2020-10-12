У Києві група іноземців влаштувала автопробіг зі стріляниною
Правоохоронці затримали в Києві колону автомобілів, на яких була закріплена іноземна символіка - в тому числі прапори Азербайджану і Туреччини. У машинах перебувало 14 громадян інших держав.
Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Києва.
Так, рухаючись по вулиці Грушевського іноземці зробили кілька пострілів. Правоохоронці на місці події знайшли чотири гільзи. Колону автомобілів зупинили тільки в Солом'янському районі Києва.
Незважаючи на те, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.