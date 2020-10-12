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12 жовтня 2020, 09:02 2

У Києві група іноземців влаштувала автопробіг зі стріляниною

12 жовтня 2020, 09:02 2
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Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство
Фото: скріншот відео
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Правоохоронці затримали в Києві колону автомобілів, на яких була закріплена іноземна символіка - в тому числі прапори Азербайджану і Туреччини. У машинах перебувало 14 громадян інших держав.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Києва.

Так, рухаючись по вулиці Грушевського іноземці зробили кілька пострілів. Правоохоронці на місці події знайшли чотири гільзи. Колону автомобілів зупинили тільки в Солом'янському районі Києва.

Незважаючи на те, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, поліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині в кафе сталася перестрілка, є поранені.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили особи 22 учасників стрільби в місті Українка Київської області.

Київ транспорт дороги авто перестрілка
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