Киев занял третье место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом
В столице резко увеличился уровень загрязнения воздуха
В столице резко увеличился уровень загрязнения воздуха
По состоянию на утро 11 октября Киев занял третье место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха с показателем 152 при норме в 50.
Об этом сообщают данные ресурса IQAir, передает RegioNews.
О причинах такого резкого ухудшения качества воздуха в столице пока неизвестно.
Первое место занял Дели (Индия) с индексом 167, второе - город Тегеран (Иран) с индексом 158.
Отмечается, что жителям столицы при таких показателях не стоит находиться на улице, не открывать окна, а в случае необходимости необходимо выходить в защитных масках.
По состоянию на 12:00 уровень загрязненности воздуха в Киеве почти вдвое превышает норму и составляет 98 пунктов.
Напомним, в Запорожье состоялся массовый митинг из-за экологических проблем в городе.
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