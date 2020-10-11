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11 октября 2020, 12:28 7

Киев занял третье место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом

11 октября 2020, 12:28 7
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В столице резко увеличился уровень загрязнения воздуха
В столице резко увеличился уровень загрязнения воздуха
Фото: flickr
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По состоянию на утро 11 октября Киев занял третье место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха с показателем 152 при норме в 50.

Об этом сообщают данные ресурса IQAir, передает RegioNews.

О причинах такого резкого ухудшения качества воздуха в столице пока неизвестно.

Первое место занял Дели (Индия) с индексом 167, второе - город Тегеран (Иран) с индексом 158.

Отмечается, что жителям столицы при таких показателях не стоит находиться на улице, не открывать окна, а в случае необходимости необходимо выходить в защитных масках.

По состоянию на 12:00 уровень загрязненности воздуха в Киеве почти вдвое превышает норму и составляет 98 пунктов.

Напомним, в Запорожье состоялся массовый митинг из-за экологических проблем в городе.

Киев экология рейтинг загрязнение воздух
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