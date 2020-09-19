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19 вересня 2020, 15:42 2

"Маю право дихати": у Запоріжжі відбувся масовий мітинг через екологічні проблеми у місті

19 вересня 2020, 15:42 2
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На мітинг вийшло більше чотирьох тисяч людей
На мітинг вийшло більше чотирьох тисяч людей
Фото: zoda.gov.ua
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Мешканці Запоріжжя зібралися 19 вересня на площі Героїв на екологічну акцію під назвою: “Я маю право дихати!”. Головною вимогою протестуючих було добитися зменшення викидів промислових підприємств міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізьку ОДА.

Багато хто приніс з собою намальовані плакати і був в протигазах, всі учасники акції стурбовані проблемою погіршення екологічної ситуації в місті. У одних в руках були державні прапори, у інших плакати: "Нічим дихати", "Хочу дихати чистим повітрям, а не слухати обіцянки керівництва міста".

Екоактвісти висловлювали свої думки та пропозиції стосовно зниження рівня забруднення атмосферного повітря та покращення довкілля. Під час заходу проводився збір підписів з вимогою до обласної та міської влади вплинути на підприємства міста.

На мітинг прийшов і голова Запорізької ОДА Віталій Боговін. За його словами, обласна влада працює над програмою зниження викидів. Він також запросив представників громадських організацій долучитися до співпраці у робочій групі.

Нагадаємо, у Запоріжжі на титано-магнієвому комбінаті стався витік хімікатів.

Раніше повідомлялось, що біля Харківської облдержадміністрації пройшла акція протесту - люди мітингували проти діяльності коксового заводу у місті.

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