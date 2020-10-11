Бойовики обстріляли українських військових біля Водяного – ООС

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає

Фото: flickr

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, українські захисники дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного”, - повідомили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, минулої доби поблизу Шумів бойовики один раз порушили режим "тиші".