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Бойовики обстріляли українських військових біля Водяного – ООС
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11 жовтня 2020, 10:05 5

Бойовики обстріляли українських військових біля Водяного – ООС

11 жовтня 2020, 10:05 5
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Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає
Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає
Фото: flickr
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Упродовж минулої доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. 

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

Ворожий постріл не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі ООС додали, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою, українські захисники дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного”, - повідомили в штабі ООС.

Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, минулої доби поблизу Шумів бойовики один раз порушили режим "тиші".

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