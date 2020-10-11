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Боевики обстреляли украинских военных в районе Водяного - ООС
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11 октября 2020, 10:05 5

Боевики обстреляли украинских военных в районе Водяного - ООС

11 октября 2020, 10:05 5
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Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет
Фото: flickr
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За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой, украинские защитники придерживаются договоренностей, которые вступили в силу 27 июля 2020 года.

Вчера военнослужащими Вооруженных Сил и пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализовали ячейки возгораний неподалеку Болотенного", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, за прошедшие сутки вблизи Шумов боевики один раз нарушили режим "тишины".

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