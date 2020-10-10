Війна на Донбасі: Бойовики знову зірвали режим "тиші", вгатили поблизу Водяного
Сьогодні, 10 жовтня, на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму "тиші".
Про це повідомили у прес-центрі ООС, інформує RegioNews.
Так, від початку поточної доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано одне порушення домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року. У районі населеного пункту Водяне противник порушив режим припинення вогню, здійснивши один неприцільний постріл з підствольного гранатомета.
Наголошується, що ворожі постріли не становили загрозу життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Також додається, що бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.
"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські воїни непохитно виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію нашої оборони", - запевнили у штабі.
Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим "тиші": стріляли поблизу Шум.