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Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
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09 октября 2020, 18:29 3

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы

09 октября 2020, 18:29 3
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Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 9 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Шумы, противник нарушил режим прекращения огня, осуществив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

Также военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС продолжают тушить пожары вблизи Болотенное и Майорская. А в районе населенных пунктов Новоалександровка и Катериновка очаги возгорания уже локализзированы.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 8 га территории и передано на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас отремонтирован 1 дом, на 9 объектах восстановительные работы еще продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 9 октября 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС минирование обстрел пожар штаб ГСЧС
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