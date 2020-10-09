Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
С начала текущих суток, 9 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, в районе населенного пункта Шумы, противник нарушил режим прекращения огня, осуществив несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.
Также военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС продолжают тушить пожары вблизи Болотенное и Майорская. А в районе населенных пунктов Новоалександровка и Катериновка очаги возгорания уже локализзированы.
Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 8 га территории и передано на уничтожение 61 взрывоопасный предмет.
Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас отремонтирован 1 дом, на 9 объектах восстановительные работы еще продолжаются.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 9 октября 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.