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Ситуація на Донбасі: окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню
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09 жовтня 2020, 08:17 4

Ситуація на Донбасі: окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню

09 жовтня 2020, 08:17 4
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Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою
Фото: з відкритих джерел
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Протягом попередньої доби російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

У штабі зазначають, що у районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі неподалік Попасної та Катеринівки. Водночас ліквідація осередків загорянь у районах населених пунктів Болотене та Катеринівка ще триває.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували одне порушення режиму "тиші": обстріляли Водяне.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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