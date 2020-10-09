09:24  09 жовтня
В Україні за добу виявили понад 5800 випадків зараження COVID-19
16:45  08 жовтня
Справу генерала-зрадника Шайтанова передали до суду
08:17  09 жовтня
Ситуація на Донбасі: окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2020, 10:01 1

Стала відома причина смерті трьох військовослужбовців-контрактників на Житомирщині

09 жовтня 2020, 10:01 1
Читайте также на русском языке
Трагедія сталася через несправність газового приладу у квартирі
Трагедія сталася через несправність газового приладу у квартирі
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Троє військовослужбовців, тіла яких знайшли в орендованій квартирі в Андрушівському районі Житомирської області, загинули, попередньо, від отруєння чадним газом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці трагедії ознак пожежі не було. Підрозділи ДСНС не були залучені.

Раніше повідомлялось, що 8 жовтня в селі Новоівницькому Андрушівського району на Житомирщині виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.

газ смерть військові ДСНС жертва
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Дніпропетровська "перша ліга": кандидати у мери Новомосковська, Павлограда та Нікополя
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Андрій Смолій
Всі блоги »