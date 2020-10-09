Стала відома причина смерті трьох військовослужбовців-контрактників на Житомирщині
Трагедія сталася через несправність газового приладу у квартирі
Трагедія сталася через несправність газового приладу у квартирі
Троє військовослужбовців, тіла яких знайшли в орендованій квартирі в Андрушівському районі Житомирської області, загинули, попередньо, від отруєння чадним газом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці трагедії ознак пожежі не було. Підрозділи ДСНС не були залучені.
Раніше повідомлялось, що 8 жовтня в селі Новоівницькому Андрушівського району на Житомирщині виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.
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