Стала відома причина смерті трьох військовослужбовців-контрактників на Житомирщині

Трагедія сталася через несправність газового приладу у квартирі

Трагедія сталася через несправність газового приладу у квартирі

Фото: з відкритих джерел

Троє військовослужбовців, тіла яких знайшли в орендованій квартирі в Андрушівському районі Житомирської області, загинули, попередньо, від отруєння чадним газом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці трагедії ознак пожежі не було. Підрозділи ДСНС не були залучені.

Раніше повідомлялось, що 8 жовтня в селі Новоівницькому Андрушівського району на Житомирщині виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.