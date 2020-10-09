У МОЗ розповіли, скільки перерахували грошей на виплату надбавок медикам

На вчорашній вечір було перераховано майже всім лікарням 1 млрд 210 млн гривень

На вчорашній вечір було перераховано майже всім лікарням 1 млрд 210 млн гривень

Фото з відкритих джерел

Станом на 9 жовтня на виплату надбавок медикам в лікарні перераховано понад 1 мільярд гривень.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує RegioNews.

"Ми чітко сказали, що починаючи з вересня наші медичні працівники отримуватимуть відповідні надбавки до своєї заробітної плати – 3650 грн для лікаря, 2500 грн для середнього медичного персоналу і 1250 грн для молодшого медичного персоналу", - повідомив він.

Степанов додав, що на вчорашній вечір було перераховано майже всім лікарням 1 млрд 210 млн гривень.

"Більш того, вже почали перераховувати кошти авансом за жовтень", - розповів Степанов.

Також він запевнив, що держава в повному обсязі виплачує щомісяця 300% заробітної плати медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

"У повному обсязі ми виплачуємо ці кошти кожного місяця. В нас була затримка під час укладання договорів наприкінці квітня-початку травня. І ми про це відверто говорили, що в нас є така проблема, що зараз ми укладаємо договори, але водночас у повному обсязі будуть виплачені ці кошти. Так і сталося. Ми уклали ці договори, і Національна служба здоров’я України виплатила всі кошти", - поінформував міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін збільшить доплати лікарям у середньому на 3,5 тис. гривень.