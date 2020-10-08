На Донбассе с начала суток зафиксировано три обстрела

Потерь и ранений среди наших защитников нет

Потерь и ранений среди наших защитников нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 8 октября, зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, противник осуществил три неприцельные очереди из стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески, а вблизи Опытного – дистанционное минирование украинских позиций, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2 и то же оружие, используя традиционные боеприпасы.

Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

В районе проведения операции продолжают надлежащим образом выполнять задачи и другие составляющие сил обороны. Так, военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно со спасателями ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Попасной и Катериновки. Продолжается тушение очагов возгорания в районе населенных пунктов Болотенное и Катериновка.

От Вооруженных Сил к тушению пожаров привлечено 115 человек и 5 единиц спецтехники, от ГСЧС – 40 человек и 10 единиц техники.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 11 га территории и передано на уничтожение 60 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное.