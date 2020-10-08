"Імпровізація тут неприпустима": Кравчук вважає, що поки немає кандидатури на місце Фокіна у ТКГ

Він заявив, що потрібно чітко визначити завдання нового посадовця

Він заявив, що потрібно чітко визначити завдання нового посадовця

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Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів, що для призначення йому першого заступника спершу визначать чіткі завдання на цій посаді.

Як передає RegioNews, про це він сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Цю посаду ввели буквально два місяці тому, і сьогодні ми хочемо проаналізувати, перш за все, яка роль, які повноваження і яку роботу ця людина буде вести. Не просто, що вона скаже: "Комунікації з людьми, які живуть в неконтрольованих територіях із тими, які перебувають на контрольованих територіях. Це загальна фраза", - повідомив він.

Кравчук наголосив, що важливо чітко знати, чим буде займатися ця людина.

"І тільки після цього будемо вже під завдання шукати людину, а не завдання окремо від людини", – наголосив Кравчук.

Він додав, що наразі кандидатур немає.

"Імпровізація тут неприпустима. Тут треба думати, аналізувати і робити дуже точні з точки зору Конституції і законів України, з точки зору інтересів України висновки", – додав Кравчук щодо важливості підбору гідної кандидатури.

Нагадаємо, раніше Кравчук сказав, за якими критеріями обиратимуть нового члена ТКГ.