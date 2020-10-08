Пожежі на Луганщині: всі осередки вогню ліквідовані

За фактом пожеж відкрито 14 кримінальних проваджень

За фактом пожеж відкрито 14 кримінальних проваджень

Фото: Facebook

Станом на ранок 8 жовтня на Луганщині ліквідовані всі осередки пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що за попередніми оцінками орієнтовна загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Останній осередок поблизу села Смолянинове Новоайдарського району площею майже 4,5 тисячі гектарів було ліквідовано близько 8:50 ранку 8 жовтня", - повідомили рятувальники.

Гасіння пожеж тривало протягом тижня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

Під час гасіння пожежі були евакуйовані 150 осіб. Загинули 11 осіб, ще 19 постраждали. До гасіння пожеж були задіяні більше тисячі рятувальників та близько 300 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Через пожежі в Луганській області відкрили 14 кримінальних проваджень. Правоохоронці оглянули 289 будинків, визнали потерпілими та допитали 509 місцевих жителів.

Нагадаємо, названо чотири джерела займання пожеж на Луганщині, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.