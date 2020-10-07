На Донбасі зафіксували одне порушення режиму "тиші": обстріляли Водяне

Бойових втрат і поранень серед наших військових немає

Бойових втрат і поранень серед наших військових немає

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Від початку поточної доби, 7 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Противник відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також військовослужбовці Збройних Сил України спільно з рятувальниками ДСНС ліквідовують три локалізованих осередки пожеж поблизу населених пунктів Болотене, Катеринівка та Попасна. Від Збройних Сил до гасіння пожеж залучено 130 осіб та 5 одиниць спецтехніки.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 8 га території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, ще на 7 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.