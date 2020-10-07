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На Донбасі зафіксували одне порушення режиму "тиші": обстріляли Водяне
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07 жовтня 2020, 17:52 2

На Донбасі зафіксували одне порушення режиму "тиші": обстріляли Водяне

07 жовтня 2020, 17:52 2
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Бойових втрат і поранень серед наших військових немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 7 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Противник відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Також військовослужбовці Збройних Сил України спільно з рятувальниками ДСНС ліквідовують три локалізованих осередки пожеж поблизу населених пунктів Болотене, Катеринівка та Попасна. Від Збройних Сил до гасіння пожеж залучено 130 осіб та 5 одиниць спецтехніки.

У районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 8 га території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 2 будинки, ще на 7 об’єктах роботи тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 7 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Донбас ООС мінування обстріл пожежа штаб ДСНС ремонт
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