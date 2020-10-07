Избрали нового президента Национальной академии наук Украины

Новым руководителем НАНУ стал Анатолий Загородний

Новым руководителем НАНУ стал Анатолий Загородний

Фото из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу НАНУ и соцсети.

Как сообщил в Facebook сотрудник НАНУ Антон Сененко, всего проголосовало 637 человек.

В ящиках обнаружили 634 бюллетеня, из них за Анатолия Загороднего отдали голоса 426 избирателей.

Анатолий Загородний - новый глава Национальной академии наук Украины. 637 избирателей. 634 бюллетени обнаружены в... Опубликовано Anton Senenko Среда, 7 октября 2020 г.

Справка: Загородний Анатолий Глебович (29 января 1951, Великая Багачка) — физик-теоретик и организатор науки, академик (с 6 мая 2006) и вице-президент (с 2011) Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики. М. М. Боголюбова НАН Украины (с 2002), доктор физико-математических наук (1990), профессор (1998), заслуженный деятель науки и техники Украины (2012), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).

Напомним, требовал $200 тысяч: на взятке разоблачили руководителя ГП Национальной академии наук .