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07 октября 2020, 19:03 6

Избрали нового президента Национальной академии наук Украины

07 октября 2020, 19:03 6
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Новым руководителем НАНУ стал Анатолий Загородний
Новым руководителем НАНУ стал Анатолий Загородний
Фото из открытых источников
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Академик Анатолий Загородний путем тайного голосования избран на должность президента Национальной академии наук Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу НАНУ и соцсети.

Как сообщил в Facebook сотрудник НАНУ Антон Сененко, всего проголосовало 637 человек.

В ящиках обнаружили 634 бюллетеня, из них за Анатолия Загороднего отдали голоса 426 избирателей.

Анатолий Загородний - новый глава Национальной академии наук Украины. 637 избирателей. 634 бюллетени обнаружены в...

Опубликовано Anton Senenko Среда, 7 октября 2020 г.

Справка: Загородний Анатолий Глебович (29 января 1951, Великая Багачка) — физик-теоретик и организатор науки, академик (с 6 мая 2006) и вице-президент (с 2011) Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики. М. М. Боголюбова НАН Украины (с 2002), доктор физико-математических наук (1990), профессор (1998), заслуженный деятель науки и техники Украины (2012), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).

Напомним, требовал $200 тысяч: на взятке разоблачили руководителя ГП Национальной академии наук .

выборы президент голосование НАНУ Анатолий Загородний
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