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07 жовтня 2020, 15:32 8

Луганська область буде просити міжнародної допомоги у відновленні лісів

07 жовтня 2020, 15:32 8
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За останні тижні від пожеж в області постраждало близько 20 тис. га території
За останні тижні від пожеж в області постраждало близько 20 тис. га території
Фото: ДСНС
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Для відновленні лісів у Луганській області місцева влада сподівається на допомогу від іноземних партнерів.

Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в інтерв'ю Укрінформу, передає RegioNews.

Мене запрошували особисто до себе посли Канади, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, і я збираюсь із ними зустрітись, обговорити питання допомоги саме фахівцями, можливо – технікою і, можливо – саджанцями дерев”, - розповів Гайдай.

Він додав, що США та Канада теж потерпають щороку від лісових пожеж і знають, як відновлювати ліси.

За словами голови ОДА, питання відновлення лісів на Луганщині будуть розглядати також в екологічному комітеті Верховної Ради.

Депутати готують звернення до Інституту лісового господарства із проханням розробити проект із їх відновлення.

Тут саме фахівцям треба займатись цим питанням – можливо, треба не сосною засаджувати, а листяними деревами. Якщо вони для нас розроблять проект, ми вже крок за кроком будемо відновлювати наші ліси. Бо якщо не буде лісу, в нас буде пустеля", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині рятувальники продовжують гасити останній осередок пожежі, осередок поблизу села Гаврилівка на площі 150 га локалізовано.

пожежа допомога гроші ОДА Луганська область
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