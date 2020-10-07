Луганська область буде просити міжнародної допомоги у відновленні лісів

За останні тижні від пожеж в області постраждало близько 20 тис. га території

За останні тижні від пожеж в області постраждало близько 20 тис. га території

Фото: ДСНС

Для відновленні лісів у Луганській області місцева влада сподівається на допомогу від іноземних партнерів.

Про це розповів голова Луганської ОДА Сергій Гайдай в інтерв'ю Укрінформу, передає RegioNews.

Мене запрошували особисто до себе посли Канади, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, і я збираюсь із ними зустрітись, обговорити питання допомоги саме фахівцями, можливо – технікою і, можливо – саджанцями дерев”, - розповів Гайдай.

Він додав, що США та Канада теж потерпають щороку від лісових пожеж і знають, як відновлювати ліси.

За словами голови ОДА, питання відновлення лісів на Луганщині будуть розглядати також в екологічному комітеті Верховної Ради.

Депутати готують звернення до Інституту лісового господарства із проханням розробити проект із їх відновлення.

Тут саме фахівцям треба займатись цим питанням – можливо, треба не сосною засаджувати, а листяними деревами. Якщо вони для нас розроблять проект, ми вже крок за кроком будемо відновлювати наші ліси. Бо якщо не буде лісу, в нас буде пустеля", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, на Луганщині рятувальники продовжують гасити останній осередок пожежі, осередок поблизу села Гаврилівка на площі 150 га локалізовано.