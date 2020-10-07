На Луганщині рятувальники продовжують гасити останній осередок пожежі

Осередок поблизу села Гаврилівка на площі 150 га локалізовано

Осередок поблизу села Гаврилівка на площі 150 га локалізовано

Фото: ДСНС

В Луганській області з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності, 9 осередків вже ліквідовано. Авіацією ДСНС від початку ліквідації пожеж здійснено скидання понад 1,9 тисяч тонн води.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 7:00 7 жовтня з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 9 осередків ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Так, продовжується гасіння одного осередку поблизу населених пунктів Смолянинове, Боровеньки, Пурдівка та Гаврилівка. Загальна площа осередку - 4 тис. 640 га. Ліквідовано - 4 тис. 490 га, залишається - 150 га (локалізовано).

Для гасіння залучено 1 тис. 154 чоловіки та 294 одиниці техніки, з них від ДСНС 387 чоловік особового складу та 102 одиниці техніки", - повідомили у ДСНС.

У ході ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдено тіла 11 осіб. Крім цього постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Нагадаємо, названо чотири джерела займання пожеж на Луганщині, жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб.