На Донбассе зафиксировали одно нарушение режима "тишины": обстреляли Водяное

Боевых потерь и ранений среди наших военных нет

Боевых потерь и ранений среди наших военных нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 7 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Противник открыл огонь вблизи Водяного, применив стрелковое оружие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Также военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно со спасателями ГСЧС ликвидируют три локализованных очага пожаров вблизи населенных пунктов Болотенное, Катериновка и Попасная. От Вооруженных Сил к тушению пожаров привлечено 130 человек и 5 единиц спецтехники.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 8 га территории и передано на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 2 дома, еще на 7 объектах работы продолжаются.

Напомним, в течение предыдущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы.