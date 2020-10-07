Ситуація в ООС: російські найманці двічі порушили режим "тиші"

Серед українських військових ніхто не постраждав

Серед українських військових ніхто не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Повідомляється, що від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - зазначають у штабі.

Окрім того, військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати мешканцям Луганської області долати наслідки пожеж. Зокрема, у селищі Воронове військові продовжують розчищати заблоковані шляхи, розбирати завали на об’єктах селищної інфраструктури та у зруйнованих вогнем приватних будинках.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.