Минобразования вернуло 70% средств, которые абитуриенты заплатили за пробное ВНО

Средства будут возвращать до 1 декабря через отделения ПриватБанка

Средства будут возвращать до 1 декабря через отделения ПриватБанка

Фото: flickr

Министерство образования через ПриватБанк вернуло почти 70% средств, уплаченных за прохождение пробного внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает Министерство финансов, передает RegioNews.

Так, по состоянию на 1 октября 2020 года Министерство образования и науки совместно с ПриватБанком вернули деньги за пробное ВНО 149 тысяч 611 участникам.

Сумма возвращенных средств - 36 млн 688 тыс. грн, что составляет 69,9% от общей суммы (52 млн 450 тыс. Грн).

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с коронавирусом, которые были направлены в ПриватБанк для их возвращения 218 тыс. 663 участников", - говорится в сообщении.

Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения ПриватБанка.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО в стандартном формате, которое планировалось на 15 и 17 июня.