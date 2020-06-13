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13 червня 2020, 13:23 20

Кабмін скасував пробне ЗНО, є ризик повної відміни оцінювання - омбудсмен

13 червня 2020, 13:23 20
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В українську освіту хочуть повернути хабарі і корупцію, вважає освітній омбудсмен
В українську освіту хочуть повернути хабарі і корупцію, вважає освітній омбудсмен
Фото: flickr
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Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Так, внесено зміни в постанову № 392 про встановлення в Україні карантину. Відповідно до змін, на час карантину заборонено відвідування навчальних закладів її здобувачами, крім участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні...".

У той же час, в 2020 році можуть повністю скасувати зовнішнє незалежне оцінювання, а не тільки пробне ЗНО.

Таку думку висловив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі. Інформація надійшла від людей, яких я давно знаю і яким довіряю, хоча поки не підтверджена офіційно", - написав Горбачов.

На його переконання, ця ситуація свідчить про те, що "скориставшись ситуацією з пандемією", деякі люди мають намір "повернути в українську освіту хабарі та корупцію під час вступних іспитів у закладах вищої освіти". Омбудсмен зазначив, що скасування ЗНО не можна допустити.

Нагадаємо, пробне ЗНО в Україні не обов'язково. Це платна послуга, яка мала на меті дати можливість краще підготуватися до основної сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не враховувалися при вступі у вищі навчальні заклади.

Раніше також повідомлялося, що абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити у вузи без ЗНО.

Кабмін карантин освіта Міносвіти ЗНО
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