ОПОРА заявила про підкуп виборців й озвучила вартість голосу

Зафіксовано також випадок, коли на Полтавщині один із кандидатів пропонував виборцям старшого віку безкоштовне тестування на COVID-19

Зафіксовано також випадок, коли на Полтавщині один із кандидатів пропонував виборцям старшого віку безкоштовне тестування на COVID-19

Громадянська мережа ОПОРА фіксує випадки підкупу виборців на нинішніх місцевих виборах від 200 грн та здешевлення вартості подарунків від кандидатів у порівнянні з минулими виборчими кампаніями.

Про це розповіла голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час пресконференції в "Укрінформу", передає RegioNews.

"На жаль, є факти і пропозиції грошей. Голос коштує у нас на цих виборах від 200 грн і пропозиції ці лунають, у тому числі й через засоби комунікації - месенджер, телеграм-канали - дуже активні”, - сказала вона.

За її словами, на певному етапі організатори такої діяльності навіть не розуміли, як приховати свій телефон, і ОПОРА подала щодо цього "не одну заяву до поліції”.

Водночас Айвазовська нагадала, що законодавство передбачає за підкуп виборців від 2 до 6 років ув’язнення для організаторів підкупу, у разі виявлення змови осіб - від 6 до 7 років ув’язнення, для виборців — 2 роки обмеження волі, 2 роки громадських робіт або штраф 6800 грн.

Також очільниця ОПОРИ наголосила, що продукція у вигляді подарунків для виборців від кандидатів нинішньої виборчої кампанії стала дешевшою.

Серед найцікавішої агітаційної продукції вона виокремила випадок, коли один із кандидатів на Полтавщині дарував кришки для закруток з надрукованим на пачці своїм ім’ям.

Водночас аналітик ОПОРИ Олександр Неберикут додав, що також на Полтавщині один із кандидатів пропонував виборцям старшого віку безкоштовне тестування на COVID-19, є приклади пропозиції безкоштовного медстрахування на випадок захворювання на коронавірус, подарунки лікарням тощо. При цьому він уточнив, що з початком виборчого процесу у вересні така діяльність значно згорнулася, зважаючи на посилену Виборчим кодексом відповідальність.

Нагадаємо, раніше голова Нацполіції України Ігор Клименко заявив, що п'ята частина всіх кримінальних проваджень, відкритих за фактом порушення виборчого процесу, стосується можливості підкупу виборців.