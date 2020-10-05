На услугах платных камер СИЗО заработали первый миллион – Малюська

Больше всего выручили в Киевском следственном изоляторе

Больше всего выручили в Киевском следственном изоляторе

Фото: Facebook

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что от услуг «люксовых» камер в СИЗО уже заработано один миллион гривен.

Об этом сам Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен!!!" - отчитался Малюська.

По словам министра, однозначным чемпионом является Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", которое заработало 621,5 тысяч гривен и тратит их на ремонт бесплатных камер.

солдат спит, а служба идет. а точнее я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, и еще... Опубликовано Denis Malyuska Понеділок, 5 октября 2020 г.

Напомним, Малюська предлагает изменить в Украине условия пожизненного заключения.