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05 октября 2020, 18:01 3

На услугах платных камер СИЗО заработали первый миллион – Малюська

05 октября 2020, 18:01 3
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Больше всего выручили в Киевском следственном изоляторе
Фото: Facebook
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Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что от услуг «люксовых» камер в СИЗО уже заработано один миллион гривен.

Об этом сам Денис Малюська написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Сегодня платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен!!!" - отчитался Малюська.

По словам министра, однозначным чемпионом является Государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", которое заработало 621,5 тысяч гривен и тратит их на ремонт бесплатных камер.

солдат спит, а служба идет. а точнее я лечу на саммит Украина-ЕС, а Министерство юстиции Украины работает, и еще...

Опубликовано Denis Malyuska Понеділок, 5 октября 2020 г.

Напомним, Малюська предлагает изменить в Украине условия пожизненного заключения.

Минюст СИЗО деньги Денис Малюська камеры
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