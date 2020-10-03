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03 жовтня 2020, 16:46 1

На Рівненщині поліцейські вилучили понад 100 кг "незаконного" бурштину та готових виробів

03 жовтня 2020, 16:46 1
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Фото: поліція Рівненської області
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У Рівненській області правоохоронці провели обшуки у 6 осіб, яких підозрюють у незаконному зберіганні та переробці бурштину. У них вилучили бурштин-сирець, обладнання для обробки і готові вироби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

"За місцем проживання шести осіб, причетних до незаконного зберігання та переробки бурштину, правоохоронці виявили понад 100 кілограмів бурштину-сирцю різної фракції, обладнання для його обробки, а також готові вироби з "сонячного" каміння", - сказано в повідомленні поліції.

Наголошується, що вилучену сировину і продукцію відправили на експертизу.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк від двох до трьох років", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині блокували контрабанду 800 кг "сонячного каменю".

гроші кримінальна справа поліція контрабанда бурштин
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