На Рівненщині поліцейські вилучили понад 100 кг "незаконного" бурштину та готових виробів

Фігурантам справи загрожує до трьох років ув'язнення

Фігурантам справи загрожує до трьох років ув'язнення

Фото: поліція Рівненської області

У Рівненській області правоохоронці провели обшуки у 6 осіб, яких підозрюють у незаконному зберіганні та переробці бурштину. У них вилучили бурштин-сирець, обладнання для обробки і готові вироби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області.

"За місцем проживання шести осіб, причетних до незаконного зберігання та переробки бурштину, правоохоронці виявили понад 100 кілограмів бурштину-сирцю різної фракції, обладнання для його обробки, а також готові вироби з "сонячного" каміння", - сказано в повідомленні поліції.

Наголошується, що вилучену сировину і продукцію відправили на експертизу.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк від двох до трьох років", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині блокували контрабанду 800 кг "сонячного каменю".