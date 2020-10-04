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04 октября 2020, 17:33 2

В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения войск

04 октября 2020, 17:33 2
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Также на заседании шла речь об открытии новых пунктов пропуска
Также на заседании шла речь об открытии новых пунктов пропуска
Фото: Схід інфо
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На заседаниях Трехсторонней контактной группы согласованы новые точки разминирования и разведения войск на Донбассе. Кроме того, стороны договорились об открытии двух новых КПВВ на линии разграничения.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет RegioNews.

По словам Ермака, стороны согласовали почти 20 точек разминирования

Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных минах, которыми практически усеяна вся эта территория", – отметил он.

Точно так же были согласованы четыре точки разведения войск.

Мы видим результат подобного разведения в Станице Луганской", – напомнил глава ОП.

Кроме того, на очередной видеоконференции речь шла об открытии двух новых КПВВ на Донбассе. Где именно они будут открыты, не уточняется.

Напомним, Леонид Кравчук решит, кто заменит Фокина в ТКГ.

Также на должность спикера ТКГ рассматривают несколько кандидатур.

Донбасс Андрей Ермак минирование ТКГ КПВВ разведение войск
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