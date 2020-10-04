В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения войск

Также на заседании шла речь об открытии новых пунктов пропуска

Также на заседании шла речь об открытии новых пунктов пропуска

Фото: Схід інфо

На заседаниях Трехсторонней контактной группы согласованы новые точки разминирования и разведения войск на Донбассе. Кроме того, стороны договорились об открытии двух новых КПВВ на линии разграничения.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет RegioNews.

По словам Ермака, стороны согласовали почти 20 точек разминирования

Вы видите по статистике, какое количество людей, мирных в том числе, гибнут сегодня, подорвавшись на каких-то неопознанных минах, которыми практически усеяна вся эта территория", – отметил он.

Точно так же были согласованы четыре точки разведения войск.

Мы видим результат подобного разведения в Станице Луганской", – напомнил глава ОП.

Кроме того, на очередной видеоконференции речь шла об открытии двух новых КПВВ на Донбассе. Где именно они будут открыты, не уточняется.

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Напомним, Леонид Кравчук решит, кто заменит Фокина в ТКГ.

Также на должность спикера ТКГ рассматривают несколько кандидатур.