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В зоне ООС на Донбассе зафиксировано три обстрела
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02 октября 2020, 17:45 2

В зоне ООС на Донбассе зафиксировано три обстрела

02 октября 2020, 17:45 2
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Боевых потерь и ранений нет
Фото: Facebook
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С начала текущих суток, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в ночное время с интервалом 1 час на участке вблизи Авдеевки противник применил гранатометы различных систем.

Кроме того, после обеда противник открывал огонь из стрелкового оружия неподалеку Водяного.

Кроме того, уже третьи сутки подряд военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС ликвидируют пожары на Луганщине. Так, уже локализованы очаги пожаров возле населенных пунктов Трехизбенка, Новоалександровка, Бобровое, Артема, Старый Айдар, Болотенное, Станица Луганская и Старобельск.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 5 га территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. Сейчас восстановительные работы ведутся на 8 объектах.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 2 октября 2020 г.

Напомним,1 октября на участках ответственности наших бригад росийско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС минирование пожар военные обстрелы штаб ГСЧС
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