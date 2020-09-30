На Донбассе ранили украинского военного

Состояние его здоровья удовлетворительное

Состояние его здоровья удовлетворительное

Фото: Facebook

С начала текущих суток на участках ответственности наших бригад вооруженные подразделения Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. Во время одного из обстрелов ранили украинского военного.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, огонь из стрелкового оружия противник открывал неподалеку Авдеевки и Золотого, из гранатометов различных систем – возле Мироновского, Новотроицкого и Золотого.

Еще одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в районе населенного пункта Зайцево. Здесь, в результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета, один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Кроме того,военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализуют пожар вблизи Новоалександровки, а также неподалеку от Кряковки, где огонь распространяется в направлении поселка Орехово-Донецкое. Кроме того, продолжается тушение пожара вблизи Трехизбенки. Огонь на этом участке распространяется в направлении населенных пунктов Муратово, Капитаново и Гречишкино. Борьба с огненной стихией продолжается и между населенными пунктами Половинкино – Байдовка, Артема – Малиновое – Песчаное.

К ликвидации пожаров привлечено более 250 человек личного состава подразделений Объединенных сил ГСЧС и лесных хозяйств, а также более 40 единиц техники.

Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 8 га территории и передано на уничтожение 66 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артобстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил восстанавливают поврежденные жилые дома и объекты инфраструктуры. В течение суток отремонтировано 2 дома, еще на 6 объектах работы продолжаются.

Напомним, 29 сентября военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализовали пожар на участке размером около 4 га недалеко от населенного пункта Бобровое.