Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Повідомляється також, що військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізовують пожежу на ділянці розміром близько 4 га неподалік населеного пункту Боброве.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 11 га території та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 1 будинок. Ще на 6 об’єктах роботи тривають.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.