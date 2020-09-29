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Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша
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29 вересня 2020, 17:52 2

Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша

29 вересня 2020, 17:52 2
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Втрат серед українських військових немає
Втрат серед українських військових немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Повідомляється також, що військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізовують пожежу на ділянці розміром близько 4 га неподалік населеного пункту Боброве.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 11 га території та передано на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 1 будинок. Ще на 6 об’єктах роботи тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС мінування пожежа штаб ДСНС
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