У Краматорську згоріли 8 гектарів ландшафтного парку

Розслідуванням обставин пожежі займеться поліція

Розслідуванням обставин пожежі займеться поліція

Фото: з відкритих джерел

У Краматорську згоріли 8 гектарів регіонального ландшафтного парку, за фактом пожежі на території регіонального ландшафтного парку відкрили кримінальне провадження, сума завданих збитків та причини загоряння встановлюються.

Про це передає RegioNews з посиланням на поліцію Донецької області.

Слідство встановило, що поблизу смт Біленьке сталося займання лісової підстилки та сухої трави. Виявлено кілька осередків пожежі, причини її виникнення встановлюються.

Розпочато досудове розслідування за статтею 245 Кримінального кодексу України про знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що мер Краматорська повідомив, що поблизу міста відбувається масштабна лісова пожежа.