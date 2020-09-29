С начала суток на Донбассе наблюдается тишина

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сообщается также, что военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализирую пожар на участке размером около 4 га недалеко от населенного пункта Бобровое.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 11 га территории и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 1 дом. Еще на 6 объектах работы продолжаются.

Напомним, прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.