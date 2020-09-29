19:26  29 сентября
Петр Порошенко заболел коронавирусом
09:06  29 сентября
Мэр Умани подал заявление в полицию относительно регистрации двойников на местных выборах
17:52  29 сентября
С начала суток на Донбассе наблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2020, 17:52 2

С начала суток на Донбассе наблюдается тишина

29 сентября 2020, 17:52 2
Читайте також українською мовою
Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Сообщается также, что военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализирую пожар на участке размером около 4 га недалеко от населенного пункта Бобровое.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 11 га территории и передано на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 1 дом. Еще на 6 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 29 сентября 2020 года.

Напомним, прошедшие сутки на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС минирование пожар штаб ГСЧС
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Фокин в Раде повторил свои тезисы и обвинил Порошенко в затягивании войны
29 сентября 2020, 16:59
Фокин прибыл на заседание комитета Верховной Рады
29 сентября 2020, 15:18
Нардепов из "Слуги народа" отправят на Донбасс "разведать обстановку" - СМИ
29 сентября 2020, 14:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Подстраховочный вариант. Зачем из потенциального преемника Кернеса сняли обвинения в госизмене
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского во Львовской области
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »