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За добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню
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29 вересня 2020, 08:14 4

За добу бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

29 вересня 2020, 08:14 4
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Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали
Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу на Донбасі збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це передає RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у ранковий час доби неподалік населеного пункту Старогнатівка противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а у вечірній час – зі станкового протитанкового гранатомета.

Поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані біля населеного пункту Шуми. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 29 вересня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша, пострілів із боку противника не зафіксовано.

Зазначається, що українські захисники дотримуються умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, та готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

Нагадаємо, 28 вересня російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

ООС ОРДЛО бойовики військова техніка війна
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